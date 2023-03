Após 48 horas de interdição, BR-364 é liberada e tira o Acre do isolamento

O vigilante da empresa Vip, Ricardo Master de Souza, de 34 anos, tirou a própria vida após efetuar um tiro no peito na tarde desta terça-feira, 21, dentro de um veículo no estacionamento do estádio Arena da Floresta situado no bairro Areal, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Marcos foi encontrado morto dentro do seu carro modelo Jetta, de cor branco e placa NXT-2C12 por um primo que estava a sua procura após publicar em um grupo da família que iria cometer suicídio.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida acionaram a ambulância do suporte avançado do Servidor Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), quando os paramédicos chegaram ao local, o médico apenas atestou óbito do vigilante.

Familiares informaram que Ricardo por ser vigilante tinha porte de arma e possuía uma pistola 9 milímetro registrada. Familiares relataram ainda a reportagem que Ricardo estava passando por um quadro grave de depressão, após a morte de seu pai que morreu há 6 meses.

Após a perícia, o corpo do vigilante foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia de Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).