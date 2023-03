PRF informa que desbloqueio da BR-364 deve ocorrer na terça

Raissa Andrade, de 30 anos, foi ferida pela própria mãe com uma facada no abdômen na noite desse domingo, 19, dentro de uma residência situada na rua Creuza de Oliveira, no município de Bujari, interior do Acre.

De acordo com informações do marido da vítima, Raissa foi até a casa de sua mãe buscar alguns pertences e objetos, quando começou uma discussão sobre uma chave da casa que ela havia pegado sem autorização.

A mãe se irritou com a filha e com uma faca desferiu um golpe que atingiu Raissa no abdômen. Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu correr e pedir ajuda ao marido, que a esperava na frente da residência. Após a ação, a mãe de Raissa fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros socorros, encaminhando a mulher ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características da aurora do crime, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-la, mas ela não foi encontrada. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.