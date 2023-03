Inmet emite aviso de chuvas intensas para todo o Acre nesta segunda e terça-feira

Foto: Ascom/Ufac

Durante uma reunião ocorrida entre a reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac) e representantes do Conselho Federal de Farmácia (CFF) na última semana, a reitora da instituição Guida Aquino, e o vice-reitor Josimar Ferreira, apontaram diversas pautas, entre elas a possibilidade da oferta, pela Ufac, de um curso de graduação na área de farmácia.

Os representantes dos conselhos foram procurados para ajudar nessa tarefa. “Há uma demanda grande do mercado por profissionais farmacêuticos, principalmente no interior do Estado”, disse Isabela, do CFF.

Outra pauta debatida foi a construção do Hospital Universitário (HU) e o apoio do CFF e do CRF-AC. As farmacêuticas confirmaram a presença no ato. Também participaram da reunião a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o diretor do Centro de Ciências da Saúde e do Desporto, Carlos Frank Viga Ramos; e a professora do curso de Saúde Coletiva, Marta Adelino da Silva.