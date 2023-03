Comissão terá 90 dias para apurar denúncia que pede o afastamento do prefeito de Epitaciolândia

Após receber denúncia de um cidadão, David Rocha de Lima, apontando contra o prefeito Sérgio Lopes supostos atos de improbidade administrativa a Câmara de Vereadores de Brasiléia criou uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar o caso, com um prazo de 90 dias, segundo o presidente Diojino Guimarães, para concluir os trabalhos.

A Comissão será composta pelo vereador José Maria, do União Brasil (presidente) e pelo vereador Rubens Rodrigues, PSD (relator).

Na denúncia, David Rocha de Lima, que é autônomo e trabalha como mecânico de motos, imputa várias acusações contra o prefeito, entre as quais atos de improbidade administrativa que vão desde pagamento indevido de diárias com recursos do Fundeb e SUS até pedaladas fiscais.

O morador também relata falta de transparência referente a atos administrativos, promoção pessoal paga com recursos públicos do gestor e da primeira-dama, Alliny Saldanha de Oliveira, além do secretário municipal de Saúde, Sergio Mesquita de Castro.

O documento também cita outras práticas como desvio de função dos servidores do quadro de comissionados, cessão de servidores para outras esferas do poder público em desacordo com a necessidade que o município possui desses funcionários e nepotismo.

No ponto relacionado ao nepotismo, o denunciante cita o caso da primeira-dama, oriunda do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e nomeada como Assessora Especial do município.

Além de pedir a instauração de uma “comissão processante” para apurar a responsabilidade do prefeito, David Rocha de Lima também requereu o afastamento de Sérgio Lopes pelo prazo de 180 dias sob a justificativa de que ele poderá interferir na apuração das denúncias formuladas. Na sessão desta segunda-feira, 20, a Câmara acatou por maioria dos vereadores a recepção da denúncia.

Votaram contra a Câmara aceitar a denúncia com pedido de afastamento do prefeito os vereadores Marco Ribeiro, Lucimar Monteiro, Seliene Lima e Gilsinho Azevedo. A favor votaram Rubens Rodrigues, Messias Lopes, José Maria Valério, Pantico da Água e o presidente Diojino Guimarães em voto de Minerva.

A reportagem entrou em contato com o prefeito Sérgio Lopes na manhã desta segunda-feira, mas ele respondeu que ainda não tinha inteiro conhecimento do fato e que somente se manifestaria após estar melhor informado a respeito da situação levada à Câmara. O espaço segue à disposição dele para os esclarecimentos que achar necessários.