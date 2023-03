Benefício médio do Bolsa Família no Acre é o 2º maior do país

O Acre tem o segundo maior valor médio do benefício do Bolsa Família em todo o país no mês de março, segundo divulgado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

As mais de 131,5 mil famílias contempladas receberão, em média, R$ 707,53, um recorde na história do programa de transferência de renda do Governo Federal para o estado.

O valor só é superado nacionalmente pelo benefício médio pago em Roraima, de R$ 708,86. Os repasses federais somam mais de R$ 90,7 milhões e os recursos chegarão a lares de todos os 22 municípios.

Rio Branco é a cidade com maior número de beneficiários no Acre. São 44.010 famílias, que recebem um valor médio de R$ 680,40, a partir de um investimento de R$ 29,9 milhões na capital acreana. Outros cinco municípios somam mais de cinco mil beneficiários no estado: Cruzeiro do Sul (14.150), Tarauacá (9.578), Sena Madureira (9.314), Feijó (5.524) e Brasiléia (5.023).

Em sua nova versão, o Bolsa Família assegura o repasse mínimo de R$ 600 e traz como principal novidade o Benefício Primeira Infância, que garante um adicional de R$ 150 a cada criança entre 0 e 6 anos na composição familiar.

Ainda segundo o release da Secom, são 8,9 milhões de meninos e meninas nessa faixa etária em todo o país, e um investimento de R$ 1,3 bilhão do Governo Federal. A base de dados de março registra, ainda, que 17,2 milhões das famílias têm como responsável uma mulher: 81,2% do total.

Em todo o Acre, um total de 71.925 crianças de até 6 anos serão assistidas com o Benefício Primeira Infância. Para isso, estão reservados R$ 10,6 milhões dos repasses destinados ao estado.

A exemplo do que ocorre em todo o Brasil, o Acre tem alta predominância de famílias chefiadas por mulheres entre os beneficiários. Essa é a realidade de 107.574 dos lares de beneficiários, ou 81,8% do total de contemplados.

O primeiro mês do calendário de pagamentos do novo Bolsa Família estabelece dois marcos inéditos na história dos programas de transferência de renda do Governo Federal. Um total de 21,1 milhões de famílias receberá um valor médio de R$ 670,33, o maior já registrado. Além disso, os mais de R$ 14 bilhões de investimento representam o recorde mensal do programa.