Pronto-Socorro de Rio Branco terá mais 15 leitos de internação

O terceiro governo do presidente Lula (PT) é considerado ótimo ou bom para 41% dos brasileiros, segundo pesquisa Ipec divulgada neste domingo, 19.

O levantamento indica ainda que 30% consideram a administração do petista regular, e 24% acreditam ser ruim ou péssima. Apenas 5% não sabem ou preferem não responder.

O resultado supera a do seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), que em março de 2019, sua avaliação positiva era de 34% da população, 24% ruim ou péssima e 34% regular.

Para a pesquisa deste ano, foram ouvidas 2 mil pessoas de 128 municípios do país, entre os dias 2 e 6 de março. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

As regiões do Brasil que mais declararam apoio ao governo Lula é do Nordeste, com 53% definindo a administração como ótima ou boa. Já a maior rejeição está no Centro-Oeste e no Norte, com 31% considerando ruim ou péssimo. No Sudeste, 36% aprovam a atual gestão e 26% reprovam.