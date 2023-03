Quadro de policial ferido durante troca de tiros em Feijó segue estável

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o estado do Acre está em alerta amarelo de perigo para chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, até a manhã de domingo, 19. O aviso foi publicado neste sábado, 18.

Além disso, a previsão aponta ventos intensos de 40 a 60 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Nos casos de emergência, é preciso entrar em contato com a Defesa Civil, no telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros, no número 193.

Em Rio Branco, Porto Acre, Sena Madureira e Manoel Urbano, o perigo de chuvas ficará entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos devem chegar a 60 ou 100 km/h.

Durante rajadas de ventos, é indicado não se abrigue debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligar os aparelhos elétricos e quadro geral de energia.