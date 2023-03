Nove pessoas morreram de choque elétrico em 2022 no Acre

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), se reuniu nesta sexta-feira (17) com o diretor-presidente do Iapen, Glauber Feitoza, para tratar de melhorias para o setor prisional no Acre.

Segundo Luiz Gonzaga, a reunião faz parte da ações da Aleac de ouvir e estar presente em todos setores do Estado, como é o caso da segurança pública.

“Quando assumi a presidência da Aleac me prontifiquei a ouvir as demandas do gestores públicos, para que juntos, possamos resolver os problemas que afetam a sociedade acreana. Hoje ouvi o presidente do Iapen e nos colocamos à disposição para levar as demandas até o Legislativo e valorizar cada vez mais servidores que trabalham nos presídios”, disse.

O presidente Glauber Feitoza agradeceu a visita do presidente da Aleac e reforçou a importância da aproximação do Legislativo com os órgãos estaduais.

“Quero agradecer a disponibilidade do presidente Luiz Gonzaga onde foi discutido várias pautas desde segurança, projetos para trabalhar com mão de obra de apenados e valorização dos servidores. É muito bom ver interesse da Aleac e as boas ideia que vem do parlamento que trarão avanços tanto para os apenados e servidores que se decidam”, afirmou.