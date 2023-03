Delegado de Bujari pede uso de tornozeleira para vereador acusado de ameaçar colega

Uma moradora do bairro Isaura Parente, em Rio Branco, gravou o que seria uma verdadeira lavagem de roupa suja em público, nas proximidades do Residencial Bouganville, um condomínio fechado e de classe média alta.

No vídeo, uma moradora do bairro relata num carro de som, o que chama de “homenagem” a vizinhos. No entanto, durante a fala, pede para que um vizinho deixe de jogar lixo na residência alheia, e pede a outra vizinha para que pare dar em cima de homem casado: “fique com o seu mesmo, pois enquanto você pagar as contas dele, ele não vai te largar. Tranque seus gatos dentro de casa”, diz.

O alvo das críticas, que não foi identificado, também seria caloteiro: “pague suas contas, porque quando eu fui aí vi as pessoas plantadas para receber e você fingindo não estar em casa”. Apesar do tom das críticas, a mulher se despede ao fim da mensagem com “um grande abraço”.

A reportagem entrou em contato com a pessoa que fez a captura das imagens, mas ela não quis se identificar. Disse apenas que não tem mais informações do acontecimento, e que não pôde identificar as pessoas envolvidas no episódio.

VEJA O VÍDEO: