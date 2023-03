Acumulada, Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 45 milhões neste sábado (18)

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Filme Medusa, no Cine Teatro Recreio

Só tem ‘filmaço’ no Cine Teatro Recreio. Em todo este fim de semana, às 17h na sexta-feira e domingo e as 19h, no sábado, tem a exibição do filme de terror nacional ‘Medusa’, que traz a história de uma jovem que luta para manter as aparências de mulher perfeita, fazendo de tudo para controlar tudo e todos à sua volta.

– ‘Sextas Intenções’, no Tardezinha

Sua sexta não será mais a mesma. Hoje tem ‘Sextas Intenções’, no Tardezinha, com promoções especiais, muito pagode, sertanejo, eletrônico e funk ao som de Samba Groove, Samba Brothers, Jadson Santos e DJ Yuri Vargas.

– ‘Sextou’ no Bar Municipal

Esse ‘Sextou’ será no Bar Municipal, no Centro de Rio Branco, com som ao vivo com os cantores Eliane Voz e Markinho Araújo.

– Circuito Musical, no Studio Beer

Nesta sexta-feira, 17, acontece a primeira etapa do Circuito Musical, no Studio Beer. Ao som das bandas Shiver, Nestalgia, Maria Joana, Mapinguari Blues e Clonatha, o evento com entrada grátis inicia às 21h.

– A Confraria

Nesta sexta-feira, 17, tem Rock Music na Confraria Gastrobar, em Rio Branco, com Adonay Brasil e Banda. No set, também tem sucessos do reggae e pop, a partir das 21h.

– Filme ‘ A Mulher Rei’, no Cine Clube Opinião

Neste sábado, 18, na segunda sessão do Cineclube Opiniões, será exibido o Filme “A Mulher Rei”, uma história memorável da Agojie, unidade de guerreiras composta apenas por mulheres que protegiam o reino africano de Dahomey nos anos 1800. Inspirado em eventos reais, a obra acompanha a emocionante jornada épica da General Nanisca (a atriz vencedora do Oscar® Viola Davis).

O filme começa a partir das 19h, na Biblioteca Pública, centro de Rio Branco.

– “Me Leva pro Pagode”, na AABB

No sábado, 18, tem o especial “Me leva pro Pagode”, na AABB, a partir das 16h, com shows de Isaías Bernardino, Paulo Heverton e Samba Groove.

– Domingueira Gourmet, na República

O domingo, 19, já se aproxima e a República Gastrobar vai animar a noite de quem quer muito se divertir, com o grupo Levada do Gueto e Doce Amizade.

– Peça teatral ‘O beijo no asfalto’, na Ufac

Durante esse fim de semana no Teatro Laboratório da Universidade Federal do Acre (UFAC), a peça O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, será exibida gratuitamente a partir da 17h30.

O trabalho tem a direção geral de Flávio Lofêgo e de arte, por Keilla Gomes e é produzido pela Cia. Amazônica de Teatro TERTÚLIAS / AC.