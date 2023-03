Proprietário de cavalo que causou acidente na BR-364 vira alvo de investigação do MP

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) decidiu abrir uma investigação para apurar um acidente ocorrido na BR-364 envolvendo um cavalo e um veículo no período noturno no ano passado. O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico da última quinta-feira, 16.

De acordo com a promotoria, chegou através de declarações prestadas por Fortunato Martins Neto, noticiando sobre um acidente ocorrido na BR 364, Km 147, município de Rio Branco, o qual resultou na morte de um “cavalo” que estaria perambulando pelo local, durante o período da noite, colocando em risco a vida dos motoristas que trafegam naquela rodovia.

O promotor de justiça, Luis Henrique Corrêa Rolim, destacou que o Relatório do Núcleo de Apoio Técnico, identificou que André Luiz Parigot, proprietário da Fazenda Flor de Lis, é o proprietário dos animais que estavam pastando na BR 364, no período da noite, e consequentemente provocou o acidente no dia último dia 2 de março do ano passado.

Com base no processo, o MP resolveu abrir procedimento investigatório criminal – visando apurar os fatos descritos nos considerados acima. “Expeça-se ofício ao Núcleo de Apoio Técnico deste Ministério Público, solicitando que realize a qualificação e verificação do endereço atual do Sr. André Luiz Parigot, vez que foi apurado que o mesmo é o proprietário dos animais (cavalos) que estavam passando na rodovia BR-364, com o retorno da diligência cumprida”, diz trecho do despacho.