Esquerda quer MDB e PSD numa aliança para a disputa da prefeitura no próximo ano

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB), defendeu ontem em conversa com o BLOG, a formação de uma grande frente política aglutinando os partidos de esquerda, com as siglas mais de centro como PSD e MDB, para lançar um candidato a prefeito de Rio Branco, no próximo ano. Prevê que se a composição não acontecer a tendência é a oposição sofrer uma nova derrota nas urnas. Magalhães diz que não é prioridade discutir quem seria o candidato a prefeito do bloco, mas sim conseguir antes a unidade dos partidos da oposição. As conversas ainda devem acontecer, por enquanto estão no campo da projeção.

FATA MORGANA

DEFINITIVAMENTE, acabou a paz no governo. A operação Fata Morgana, para apurar suposta prática de corrupção no DERACRE, mostra tempos difíceis. A PF na porta do DERACRE e outros órgãos do governo virou paisagem da cidade

FATOS NOVOS

A presença em menos de duas semanas no DERACRE e SEINFRA indica que a Fata Morgana foi motivada por fatos novos, ou a PF não retornaria.

FATO PREOCUPANTE

A negativa do STJ em atender os pedidos de prisão e afastamento do governador, familiares e secretários, remonta ao início da Operação Ptolomeu, não ocorreu agora nessa terceira fase. Não tinha motivo para prender ou afastar, por não ter havido obstrução à justiça na coleta de provas. Mas o inquérito segue o seu curso normal.

FATOS DIFERENTES

TORÇO pela comprovação da inocência do governador Gladson, mas para lhe ser agradável, não vou escrever que nada existe contra ele, por ser um dos alvos principais da operação Ptolomeu. Não pode se remar contra a realidade dos fatos.

ISSO PODE SE AFIRMAR

O único ponto que pode se citar sobre o caso é que o Gladson continua sendo apenas investigado e não pode ser tratado como um réu. E que o caso se veste de muito gravidade, apenas isso.

PONTO PREOCUPANTE

O ponto preocupante para a defesa são os termos usados pela ministra Nancy do STJ, de supostos crimes cometidos pelos acusados. Foi que como um voto antecipado, quando ela for se pronunciar sobre o mérito. É para se preocupar, sim senhor.

BOLA DE NEVE

AS operações da PF em órgãos do estado viraram uma bola de neve, e por seu grande número, os seus carros estacionados em órgãos públicos já não chamam tanta atenção, pela regularidade como ocorrem. Se vai dar em condenação, é outro caso.

EXPLICAÇÃO TARDIA

O gabinete da vice-governadora Mailza Gomes explicou que o valor que dava a contratação de um carro por 17 mil mensais, se refere na verdade a dois carros, o que daria pouco mais de 8 mil por veículo. Deveriam ter cuidado antes de fazer publicação errada de licitação, para a justificação não vir tardia, depois da notícia correr na mídia.

SE APROPIANDO DE LUTAS

A líder do governo na ALEAC, deputada Michelle Melo (PDT), referiu-se à aprovação dos 14% de reajuste para a Educação, como uma conquista do governo e dos deputados. Do governo, sim; dos atuais deputados, não! O SINTEAC brigou muito por isso numa dura luta, e o Gladson foi sensível ao dar o reajuste. Os deputados da base governista votaram a favor porque têm cargos no governo. Ponto final.

NÃO SE ENCONTROU

POR várias vezes registrei no BLOG o belo trabalho da Michelle Melo (PDT), como vereadora. Mas como deputada líder do governo, não conseguiu ainda se encontrar, porque parece não ser sua praia a obrigação de só elogiar. Está muito longe de ficar perto da atuação do deputado Pedro Longo (PDT), a quem sucedeu na liderança do governo. Não vou massagear seu ego falando ao contrário.

NÃO SEI EXPLICAR

BOTE um bom tempo que não converso com o ex-secretário Rômulo Grandidier da pasta da Fazenda. Por isso, não posso responder pergunta enviada por um leitor do BLOG, por qual razão foi afastado, já que isso não foi pedido pelo STJ. Uma maldade.

ACABOU A FANFARRONICE

O novo presidente do Superior Tribunal Militar, Joseli Parente, deu um chute na tese bolsonarista de que as Forças Armadas são poder moderador: “Não são!” disparou. E ainda fulminou: “Militar que quer ser político tem de ir para reserva”.

ACABOU A MANIPULAÇÃO

COM a era Lula acabou a manipulação das Forças Armadas como trampolim político, como aconteceu durante o governo do Bolsonaro, que apostou tudo num golpe militar e não ocorreu.

COMO QUEM NÃO QUER NADA

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, chegou no cargo devagarinho, sem alarde, e hoje é um dos melhores auxiliares do governo Gladson. Sem falar que teve papel importante na campanha.

REFORÇO NA SAÚDE

220 aprovados no concurso público da Saúde foram contratados pelo governo. Boa medida.

LONGE PARA PROJEÇÕES

PODE-SE no máximo se especular, mas está longe, muito longe para ser fazer uma previsão sobre a disputa do governo em 2026. Não se sabe como estará o cenário e as alianças a serem montadas.

FRASE MARCANTE

“A política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra a pessoa pode ser morta uma vez, mas na política diversas vezes”. Winston Churchill.