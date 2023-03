Sete dias após Operação Ptolomeu, PF faz nova varredura no Deracre e na Seinfra

A Polícia Federal deflagrou nesta madrugada, 16, a Operação Fata Morgana, com a finalidade de investigar diversos crimes envolvendo empresas da área de construção civil e funcionários do Deracre e da Seinfra. Essa nova ação da PF ocorre uma semana depois da deflagração da terceira fase da operação Ptolomeu, que teve como alvo as mesmas duas secretarias e afastou Petronio Antunes, da direção do Deracre, e Cirleudo Alencar, da Seinfra. A PF cumpre mandando também nas residencias desses dois ex-gestores do Estado.

Foram mobilizados 88 policiais federais, em 4 Estados: Acre, Amazonas, Santa Catarina e São Paulo. Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, 12 mandados de suspensão do direito de participar de licitações e de firmar contratos com órgãos públicos e 03 suspensões do exercício da função pública.

A investigação foi iniciada a partir de Nota Técnica da CGU, que apontou diversas irregularidades relativas a contratos entre o DERACRE e a SEINFRA e um consórcio de empresas de engenharia.

Os danos foram estimados em mais de R$ 5 milhões de reais, que deverão ser objeto de ressarcimento.

Em razão dos fatos apurados, os investigados poderão responder judicialmente pelos crimes de associação a Organização Criminosa, fraude em licitação ou contrato e falsidade ideológica, entre outros delitos acessórios, cujas penas somadas podem ultrapassar 21 anos de prisão.

O efeito de Fata Morgana, do italiano fata Morgana (ou seja: fada Morgana), em referência à fictícia feiticeira (Fada Morgana) meia-irmã do Rei Artur que, segundo a lenda, era uma fada que conseguia mudar de aparência, é um efeito óptico (Princípio de Fermat).

Trata-se de uma miragem que se deve a uma inversão térmica, fazendo-se alusão aos ramais objeto de licitação que receberam milhões de reais em investimento e continuam em situação sofrível no Estado do Acre.

O Trabalho foi desenvolvido e está sendo analisado pela Delegacia de Combate a Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal.