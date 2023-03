Hildegard, Antônio e Célio irão fazer curso no Nordeste e receber mais de R$ 17 mil em diárias

Com a deflagração da Operação Fata Morgana, realizada nesta quinta-feira, 16, pela Polícia Federal, o governo do Acre esclareceu em nota pública, que a ação é complementar, com o objetivo de recolher, para análise, documentos relativos aos assuntos investigados.

Acerca da investigação em órgãos públicos com prejuízo acima de R$ 5 milhões, o governo garantiu que colabora com as autoridades – no sentido de combater e evitar o mau uso do dinheiro público, tendo inclusive criado a 1ª Delegacia de Combate à Corrupção.

Segundo a nota, os responsáveis pelos órgãos já foram afastados em virtude da Operação Ptolomeu. “Os gestores responsáveis pelas pastas sob análise já foram afastados do serviço público e não haverá paralisia de obras necessárias para o desenvolvimento do estado. Por fim, o governo do Estado do Acre reitera o seu compromisso com a transparência e respeito ao cidadão”, diz trecho da nota.