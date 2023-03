Energisa rebate dados do Procon de que a empresa é a número 1 em reclamações no Acre

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Acre (Procon/AC), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 15, o cadastro de reclamações feitas ao órgão ao longo do ano de 2022.

A divulgação atende ao disposto no inciso XXXII do artigo 5º da Constituição Federal e atendendo ao disposto no artigo 44 da Lei 8078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor).

O Cadastro apresenta um ranking de fornecedores, que podem ser identificados por seus nomes fantasia, indicando se os processos administrativos formulados a partir de reclamações dos consumidores foram ou não foram atendidos pelos fornecedores.

Em primeiro lugar no ranking acreano está a Energisa com 332 reclamações. A segunda posição é da operadora OI com 107 reclamações. O terceiro posto é do Banco Bradesco com 90 reclamações.

O ranking completo com 648 empresas pode ser conferido abaixo.