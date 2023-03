Mágico David Blainer planeja viagem para a Terra Indígena do Acre

Comer vidro, atravessar o deserto “voando” em balões, ficar preso embaixo d’água. Estas são algumas das mágicas mais conhecidas do ilusionista norte-americano David Blainer. O ilusionista busca em várias partes do mundo, pessoas com habilidades especiais e magia, que possam ensinar pra ele, que é conhecido por suas proezas de resistência, além de ter estabelecido e quebrado vários recordes mundiais.

Agora ele quer conhecer a magia do Brasil e deverá visitar o país mês de abril. No roteiro está a visita aos indígenas Kaiapó, que vivem do Mato Grosso ao sul do Pará e no Acre, ele deverá visitar a Terra dos Hone Koi, mais conhecidos por Katukina, da BR-364 , a cerca de 70 quilômetros de Cruzeiro do Sul.

Uma equipe de pré-produção do mágico esteve no final de semana passado na Terra Indígena dos Katukina e conheceu rituais deles com Ayahuasca e outras medicinas da floresta. Para ter acesso aos conhecimentos dos povos originários, o mágico estaria disposto a pagar 50 mil dólares. Como há um pré-contrato de confidencialidade, os indígenas não podem falar sobre o assunto.

Os Katukina detém o conhecimento sobre o sapo kambô e a utilização de uma substância retirada do animal, para o tratamento de doenças físicas e espirituais. Eles somam cerca de 800 indígenas divididos em 8 aldeias nos 18 km da Terra Indígena, que fica na BR-364, em Cruzeiro do Sul. O povo sobrevive da caça, pesca e agricultura e os homens têm muito contato com os não indígenas. As mulheres, em sua maioria, não sabe falar a língua portuguesa.