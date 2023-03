Homem tem surto e quase é morto após ameaçar moradores da região do Calafate

Em comemoração ao dia internacional do consumidor, que ocorre em 15 de março, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/Ac) realizará entre os dias 13 a 17, uma programação especial voltada para empresas e consumidores do Acre.

O evento inicia nesta segunda-feira, com a entrega de materiais educativos e exemplares do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos shoppings Via Verde e Aquiri, em Rio Branco.

Na terça-feira, 14, será realizado com o Instituto de Pesos e Medidas no Acre (Ipem/AC), no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a premiação do Programa Rota Qualidade, com a entrega dos troféus e certificados aos fornecedores.

Na ocasião será publicado o relatório de reclamações fundamentadas, com o ranking das empresas mais reclamadas no site da instituição no Acre.

Já nós últimos dias da Semana do Consumidor, o Procon irá promover um mutirão de atendimento ao consumidor superendividado onde ele poderá renegociar suas dívidas.

“A comemoração dessa data é um marco ao fortalecimento das políticas públicas voltadas ao consumo e é uma grande conquista. Agradecemos o apoio do governador Gladson Cameli e o envolvimento de todos os servidores e instituições parceiras. Contamos com a participação dos consumidores para abrilhantar ainda mais esse importante evento, destaca a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

As ações também ocorrerão em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, veja a programação completa em cada município:

– Rio Branco

– Cruzeiro do Sul

– Tarauacá