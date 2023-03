Deficiente físico é preso e moto apreendida por adulteração

O deficiente físico, Jaime de Andrade Rodrigues, 44, foi preso em flagrante em uma blitz de trânsito neste domingo, 12, na Rodovia Estadual 405 em Cruzeiro do Sul. De acordo com a Polícia Militar, ele não tem Carteira Nacional de Habilitação- CNH e a moto que ele guiava, é adulterada.

“O veículo é adulterado. São três partes de motos unidas em uma de forma artesanal, sendo uma das partes do Piauí” , cita o comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente Robson Belo, que cita o Artigo 311 do Código Penal. “Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, tem como pena, a reclusão, de três a seis anos, e multa”.

Jaime, que perdeu as pernas depois de um choque tem também lesão permanente em uma das mãos. Ele foi solto na manhã desta segunda-feira, 13, e está desesperado já que usava o veículo para trabalhar. Ele conta, que por causa de um choque elétrico, teve que amputar aa pernas em 2010 e que sobrevive vendendo roupas na cidade e nos ramais de Cruzeiro do Sul.

Disse que comprou a moto há 4 anos de um homem que já foi embora de Cruzeiro do Sul. Inicialmente disse ao ac24horas, que não sabia da adulteração do veículo, mas em seguida afirmou que apesar do problema, a moto havia sido liberado pelo Detran. “O pessoal do Detran sabe desse problema e já foram lá em casa e disseram que eu podia andar na moto. Mas ontem me prenderam e eu dormi na cadeia. Não sei como vou fazer agora para trabalhar e me sustentar sem essa moto, que é as minhas pernas”, conta.

O chefe da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran de Cruzeiro do Sul, Isaías Queiroz, disse que membros do órgão não liberam veículos em residências. Afirma que a equipe não esteve na casa de Jaime e que há várias irregularidades no veículo.

“O chassi é de uma moto do Estado do Piauí, o motor de uma moto de Mâncio Lima e o câmbio é de um carro. Não há como liberar esse veículo”, afirma Isaías.