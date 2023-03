Veja o que abre e o que não abre neste feriado em Cruzeiro do Sul

O faccionado E.R.S.G., de 33 anos, acusado de tentar matar um homem e a mulher dele grávida, foi preso nesta quinta feira, 9, no Bairro Miritizal em Cruzeiro do Sul pela Polícia Civil.

A dupla tentativa de homicídio ocorreu no último dia 28 de fevereiro. Ednaldo Cavalcante Lima, que é monitorado pela justiça por meio de tornozeleira eletrônica, e a mulher dele, que está grávida, no Polo Naval, receberam vários disparos mas não foram atingidos.

E.R.S.G., agiu com outros dois homens, que também já foram presos pela Polícia Civil. O delegado Rafael Távora, diz que o trio tem envolvimento nos crimes ocorridos nas últimas semanas em Cruzeiro do Sul, incluindo 2 homicídios e 3 tentativas.

“A Polícia Civil dando resposta rápida para os crimes ocorridos em Cruzeiro do Sul. Quanto à tentativa de homicídio do Miritizal, os três acusados estão presos”, relatou.

A.J.C.S, de 26 anos, outro acusado, foi preso nesta terça-feira, 7, no bairro 25 de Agosto, em Cruzeiro do Sul pela equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Civil.

Dois homens maiores de idade, Airton Silva e Messias Cavalcante Pedrosa, foram presos e o menor A.S da C, foi apreendido em Cruzeiro do Sul no 1°, também suspeitos dos crimes.

Dois deles estavam em uma moto quando foram cercados e parados pelos polícias no Bairro da Escola Técnica.

Além do caso do Polo Naval, de acordo com o delegado Távora, um dos presos, teria também participado do assassinato do ex-presidiário Erladio Rebouças, conhecido por Curicão, 27 anos, na noite no dia 25 de fevereiro no Bairro do Colégio em Cruzeiro do Sul.