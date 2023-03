Governadora em exercício, Mailza cancela entrevista logo depois da Operação Ptolomeu III

O ano letivo em Cruzeiro do Sul terá cerca de 30 mil estudantes nas 153 escolas das zonas urbana, rural e ribeirinha das redes estadual e municipal de ensino.

Na rede estadual, as aulas para os estudantes do Ensino Médio, começarão na próxima segunda-feira, 13. Para o ensino fundamental I e II, o início do ano letivo será no dia 20. Para atender à demanda das 24 escolas da zona urbana de Cruzeiro do Sul, segundo Bernardino, os professores provisórios estão sendo recontratados. “O pessoal de 2022, que foi dispensado em 27 de fevereiro, está sendo recontratado para recompor o quadro”, conta ela.

Com relação às 21 escolas das zonas rural e ribeirinha, onde as aulas do ano de 2022, vão prosseguir até o final de março, ainda não há uma data prevista para o início do ano letivo de 2023.

“O calendário da zona rural é diferenciado, mas quando eles forem começar as aulas, haverá professores. O secretário Aberson Carvalho me disse que nos primeiros seis meses os professores serão contratados de forma direta e em seguida haverá um concurso”, relata ela citando que as escolas já estão sendo abastecidas com merenda escolar e que os estudantes vão receber tabletes com internet, kits e uniformes escolares.

Rede municipal

Na rede municipal de ensino de Cruzeiro do Sul, as aulas nas 108 escolas vão ter início no dia 20 de março com 11.560 estudantes.

O secretário de Saúde de Cruzeiro, Amarisio Saraiva, disse que o Processo Seletivo Simplificado da Educação está sendo concluído esta semana, para a contratação de professores. Ele acredita que será um ano diferente dos demais e mais tranquilo.

“A gente vem de dois anos seguidos de pandemia mas a previsão é que este ano as aulas iniciem e sejam concluídas em 2023”, concluiu.