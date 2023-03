Líder de facção suspeito de ser autor de crimes com requintes de crueldade é preso

A.J.C.S, de 26 anos, acusado de homicídio e outros crimes, foi preso nesta terça-feira, 7, no bairro 25 de Agosto, em Cruzeiro do Sul, pela equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Civil.

Um deles foi a tentativa de homicídio contra Ednaldo Cavalcante Lima, que é monitorado pela justiça por meio de tornozeleira eletrônica, e a mulher dele, que está grávida, no Polo Naval, no último dia 28 de fevereiro. Ele agiu com outro homem, que foi preso em flagrante na semana passada, pela Polícia Civil, no bairro da Escola Técnica.

Ambos são suspeitos também de outros crimes violentos, como um homicídio ocorrido no final do ano passado, onde a vítima foi executada com diversos disparos de arma de fogo.

O comparsa de A.J.C.S, preso na semana passada no Bairro da Escola Técnica, é apontado pela Polícia Civil, como o segundo na hierarquia da facção criminosa que atua na região.

“Após uma intensa investigação, a polícia judiciária, agiu energicamente e respondeu de maneira célere à onda de crimes violentos ocorridos nas duas últimas semanas, com a captura dos executores da organização criminosa em Cruzeiro do sul”, explicou o delegado titular do DHPP, Rafael Távora.