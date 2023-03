Jarude propõe PL para ensino da Lei Maria da Penha nas escolas do Acre

A advogada Paola Fernanda Daniel, nora do ex-deputado estadual e atual Secretário de Agricultura do Acre, Luiz Tchê, está de volta ao governo.

Paola, que foi Secretária de Meio Ambiente no ano passado, volta na atual gestão como diretora de Recursos Hídricos e Fauna do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC). Sua nomeação foi publicada na edição desta quarta-feira, 8, do Diário Oficial pela governadora em exercício Mailza de Assis.

Outra nomeação do dia é a de Carlos Augusto Costa para o cargo de Diretor Operacional do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre – SANEACRE.

Ambos os salários de Paola e Carlos giram em torno de R$ 14,4 mil reais.

