Gasolina sobe R$ 0,11 no Acre após reoneração dos combustíveis

A Polícia Civil do Mato Grosso informou que três dias 7 vítimas do acidente envolvendo um caminhão e um ônibus da empresa Matriz Transportes, ocorrido no último domingo (5), são do estado de Rondônia.

Entre as vítimas fatais estão três mulheres, todas residentes em Rondônia: Ketlen Cristiny Rodrigues de Souza, 29 anos e Terezinha da Silva Cordoso Soares, 63 anos, de Porto Velho e Lourdes Maria de Castro, 72 anos, de Vilhena.

Além dos mortos, uma vítima foi socorrida em estado grave. Com exceção dos motoristas do ônibus e da carreta, todos os passageiros que faleceram partiram do Acre e de Rondônia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no Distrito de Caramujo, no município de Cáceres, no interior de Mato Grosso, após ambos os veículos baterem de frente.

