Professora da rede pública do Acre aplica R$ 400 mil em golpes em Rio Branco

A professora da rede pública estadual, Elydiana de Castro Gomes, de 41 anos, tem aplicado golpes financeiros em empresários, médicos, e até em uma influenciadora digital. O valor do prejuízo pode chegar aos R$ 400 mil.

De acordo com vítimas entrevistadas pelo ac24horas, Elydiana passava meses curtindo fotos, comentando publicações e conversando privadamente com as vítimas. Uma vez que a simpatia e confiança fosse estabelecida, a golpista apresentava à vítima uma oportunidade de negócio que, na maioria das vezes, envolvia um suposto investimento para uma marmitaria que fornecia alimentos para empresas, construtoras e órgãos públicos. Veja as imagens abaixo:

A partir daí, Elydiana afirmava ter a mão de obra e expertise para a execução do serviço, mas não todo o aporte financeiro para começar os trabalhos, e oferecia uma sociedade para o estabelecimento, apresentando inclusive, cartão CNPJ, comprovantes de execução de serviços anteriores, e enviava contatos de referência de empresas para as quais já teria executado serviços.

Para dar uma ideia da sofisticação do golpe, caso uma vítima fosse consultar uma referência pelos números e e-mails fornecidos pela golpista, acabava falando com a própria, que se passava por pessoas em cargos de diretoria e gerência de empresas que estariam atestando a qualidade do serviço prestado.

Uma vez que a vítima fizesse o investimento, para atrasar a consciência do golpe, Elydiana mantinha a vítima informada sobre uma rotina irreal. Ela enviava fotos e narrava situações cotidianas fictícias, mantendo os investidores lesados, como na foto abaixo:

Com a falta do retorno financeiro, os investidores passaram a cobrar a golpista, que por sua vez alegava as mais variadas situações para não fazer os repasses. Já percebendo ter caído num golpe, as vítimas pressionavam Elydiana, que confessava o golpe, pedia a não exposição do caso nas redes sociais e pedia um prazo para a devolução do investimento. Os prazos estabelecidos se extrapolavam e a golpista chorava, assumia a dívida, confessava o golpe mas pedia mais prazos.

Um empresário que investiu R$ 89 mil numa sociedade com Elydiana de Castro, ao perceber o golpe, teve como resposta que além do dinheiro investido, ganharia R$ 11 mil como um bônus pelo incidente. O empresário tenta recuperar ao menos parte do investimento até hoje. “Temos todas as provas, ela criou um mundo, pessoas, pra me arrancar dinheiro. Ela procura pessoas com perfil empreendedor, que procuram oportunidades”, disse o empresário.

Outra vítima que prefere não se identificar, empresário experiente, também caiu no golpe e perdeu cerca de R$ 33 mil. “Caí como todos os que caíram. Ela é muito inteligente e manipuladora. Eu mexo com negócios há muitos anos, sei de artimanhas, mas o plano dela é muito bem bolado. Ela não tem mais como pagar o que deve para as pessoas, já virou uma bola de neve. Se essa história não for a público, muita gente ainda vai ser enganada”, disse.

Quem também revelou ser vítima de Elydiana foi a criadora de conteúdo Kelline Jéssica, que faz uma descrição detalhada do crime de uma complexidade quase artística. O ac24horas também teve acesso ao boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil da 1° Regional, em Rio Branco, na tarde de ontem (03). Segundo consta, a denunciante amarga um prejuízo de R$ 47 mil em razão de ter sido vítima de estelionato. Numa rede social, sem citar nomes, a influenciadora conta detalhes do golpe que sofreu: “ela é absurdamente manipuladora. Livre de qualquer suspeita. Cria personagens roteirizados, porque ela é incrivelmente inteligente, quando vai falar com você já está tudo pronto. Cria empresas fantasmas para dizer que fornece para empresas e órgãos públicos. Quando entra em contato com você, já vem com tudo arquitetado. Se você pergunta se os contratos que ela tem são legalizados, ela te mostra o contrato. Se perguntar se ela tem fotos, ela manda as fotos. Se perguntar se tem CNPJ, ela manda o cartão CNPJ. Não tem como desconfiar. Pior, ela cria pessoas fantasmas pra falar com você, se você pedir pra falar com um gerente pra onde a empresa dela fornece, ela cria um perfil de um gerente. Eu falava com uma gerente chamada Cristina, de uma empresa que me confirmava o recebimento das comidas e até me mandava fotos, mas são pessoas fantasmas que ela criou em nome das empresas”.

Em contato com essa reportagem, Kelline afirmou ter a conta zerada em razão do crime que sofreu: “fiquei sem um real, o banco está me cobrando. Essa mulher me tirou até o último centavo. Quase tive que fechar meu negócio porque não tinha dinheiro pra pagar o aluguel”, desabafou.

A reportagem do ac24horas descobriu que as vítimas que compuseram essa matéria não são os primeiros alvos da professora golpista. Em 2020, o aposentado Juliano Temoteo Nogueira, à época com 69 anos, registrou queixa contra Elydiana, sua vizinha. Segundo o relato do aposentado, no dia 31/05 daquele ano faleceu seu irmão, dia 14/06 faleceu sua esposa Maria Alice, e um dia depois faleceu sua irmã. Após tantas perdas, sua vizinha pediu emprestado sua conta bancária para receber uma quantia, momento em que, sem o consentimento do Sr. Juliano, Elydiana teria realizado em seu nome empréstimos que juntos somam R$ 170 mil.

Em 21 de Julho de 2021, o médico Thalles Raphael Fernandes Chassagnes registrou representação criminal contra Elydiana após, sob promessa de sociedade, a criminosa sumir com parte do investido por Thalles. O médico então decidiu entrar em contato com as empresas que estariam atrasando pagamentos e descobriu que havia sido vítima de um golpe. Ao confrontar Elydiana, ela alegou sentir-se coagida e intimidada, e desfez a sociedade. Após o registro de ocorrência, a golpista depositou uma pequena fração do que devia.

Em 26 de outubro do ano passado, Elydiana de Castro Gomes foi condenada a um ano e oito meses de prisão pelo crime de estelionato, mas foi liberada para cumprir a sentença em liberdade visto que, segundo a decisão, eram ausentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva. Segundo o relatório da 3° Vara da Comarca de Rio Branco, Júlio Minoru Yoshibara e Silvia Aparecida Rocha assinaram contrato com a ré para estarem associados a uma empresa de Elydiana que estaria prestando serviço de fornecimento de marmitex a uma construtora, mas diante da falta do retorno financeiro entraram em contato com os supostos clientes do restaurante, que negaram qualquer prestação de serviço, o que mais uma vez confirma um padrão na maneira que opera a estelionatária.

Uma fonte não oficial revelou que há dois inquéritos sendo finalizados pela Polícia Civil que investigam Elydiana de Castro por situações idênticas. Além das 5 vítimas que compuseram esta matéria e das outras duas que figuram no processo em que a criminosa já foi condenada, duas outras vítimas identificaram a golpista durante a confecção desta reportagem.

O que diz Elydiana?

Mantendo a linha das situações anteriores em que se viu encurralada, Elydiana disse ao ac24horas ter consciência dos crimes cometidos e afirmou não ter como devolver os valores investidos por suas vítimas, mas agora falou em se entregar à polícia. “Eu vou me entregar, não aguento mais. Meus filhos irão morrer de vergonha de mim e não vou ter mais como trabalhar em lugar nenhum”, afirmou. Ela pediu que a reportagem não fosse publicada.

Ainda segundo a acusada, um empresário que teria sido enganado fez ameaças e a sequestrou com o auxílio de um grupo de faccionados, ocasião em que teria sido constantemente ameaçada de morte. A reportagem obteve áudios onde um empresário diz que a família de Elydiana teria que pagar a dívida, e fala: “pode dizer bye bye pra quem tu ama”, mas não está claro se a fala está relacionada a uma ameaça de morte ou uma quebra das relações familiares em razão do exposto.