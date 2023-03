Mutirão renegocia dívidas bancárias até 31 de março

A renda dos trabalhadores domésticos caiu no Acre em 2022. Era em média R$916,00 no 3º trimestre e caiu para R$879,00, queda de 4,03% ao encerrar o ano no 4º trimestre.

Esse grupo é o de menor rendimento médio entre todos os segmentos de trabalhadores abordados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (Pnad) Contínua, publicada pelo IBGE, referente ao final de 2022.

Para efeito de comparação, qualquer outro trabalhador do setor privado com carteira assinada ganha R$1.380,00, em média. Nenhum outro segmento, no Acre, ganha menos que o doméstico.

O Ministério do Trabalho e Previdência Social considera trabalhador doméstico aquele maior de 18 anos que presta serviços de natureza contínua (frequente, constante) e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas. Assim, diz o MTPS, o traço diferenciador do trabalhador doméstico é o caráter não-econômico da atividade exercida no âmbito residencial do empregador. Nesses termos, integram a categoria os seguintes trabalhadores: cozinheiro, governanta, babá, lavadeira, faxineiro, vigia, motorista particular, jardineiro, acompanhante de idosos, entre outras. O caseiro também é considerado trabalhador doméstico, quando o sítio ou local onde exerce a sua atividade não possui finalidade lucrativa.

Não há números de trabalhadores da quantidade de trabalhadores domésticos no Acre. A questão salarial é um drama mundial. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) confirma que o trabalho doméstico é uma das ocupações com níveis de remuneração mais baixos no mundo, com médias de salário abaixo da metade do salário médio no mercado de trabalho.