Inadimplência volta a crescer no Acre e estado é o 10º no ranking nacional dos endividados

A Serasa publicou recentemente o Mapa da Inadimplência de janeiro mostrando que 44,60% da população adulta do Acre tem alguma dívida, percentual maior que o resultado de dezembro de 2022, quando 43,87% dos acreanos maiores de idade estavam inadimplentes.

Além disso, em comparação à media brasileira, de 43,13%, a inadimplência do Acre é 1,47% superior à taxa nacional endividamento.

Sobretudo, o Acre começa 2023 na 10ª colocação do ranking nacional da inadimplência, segundo a Serasa. O líder é o Estado do Amazonas, onde 53,00% da população está endividada. O Piauí é o último desse ranking, com 35,70% de inadimplentes.

Em nível nacional os dados de janeiro de 2023, indica que a inadimplência no Brasil voltou a crescer, após desaceleração no mês anterior. Com um aumento de mais de 600 mil pessoas, o indicador de inadimplência aponta 70,09 milhões de brasileiros com o nome restrito.