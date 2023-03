Entrega de obra da nova creche na Sobral deve ocorrer em um mês, diz governo

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Baile de Carnaval da Polícia Militar do Acre

O tradicional Baile de Carnaval da Polícia Militar do Acre (PMAC), o “Camburão da Alegria” ocorre no próximo sábado, 04, no APRAPMAC, em Rio Branco.

A festa tem na programação os shows da Banda Gloriosa, da PMAC, Trio Furacão e Nayara Vilela. Policiais e Bombeiros não pagam, apenas convidados.

– Especial “Divas do Rock”, no A Confraria Gastrobar

Em comemoração ao dia Internacional das Mulheres, A Confraria Gastrobar preparou uma noite especial para elas. Com show da banda The Roxy, a festa “Divas do Rock” acontece neste sábado, 04, a partir das 22h.

A homenagem ao público feminino conta com os sucessos de Pitty, Amy Winehouse, Amy Lee, Cássia Eller, Janis Joplin e muitas outras.

– Filmes “Close” e “Belas Promessas”, no Cine Teatro Recreio

O Cine Teatro recreio exibe neste fim de semana, nas salas de cinema localizadas próximas ao Calçadão da Gameleira, em Rio Branco, o premiado longa-metragem Belga, “Close”, de Lukas Dhont, que concorre ao Oscar de Melhor Filme Internacional 2023, a partir das 19h.

Além disso, o longa “Belas Promessas”, dirigido por Thomas Kruithof, que conta a história de uma prefeita em uma pequena cidade que está em crise, também será transmitido durante os mesmos dias, às 17h.

– “Me Leva pro Pagode”, na AABB

No sábado, 04, tem especial “Me leva pro Pagode”, na AABB, a partir das 16h, com shows de Isaías Bernardino, Paulo Heverton e Samba Groove.

– Recanto Club

O Recanto Club retorna com um novo espaço e novas experiências, para você curtir o fim de semana. Neste sábado, 04, tem a “Noitada Neon”, ao som dos Djs Nareza e Gabs, com entrada gratuita até às 21h. Já no domingo, 05, às 20h, tem Pagodinho do R”, com o cantor Edil.

– Show de Os Velhos Cowboys, no Studio Beer

Nesta sexta-feira, 03, tem show do grupo Os Velhos Cowboys, no Studio Beer, a partir das 21h. A abertura do evento fica por conta de Heloy de Castro e a banda Os Alquimistas.

Dando continuidade aos trabalhos, no sábado, o espaço abre as portas para o Especial das cantoras Urias e Rosalia, com muito funk, pop, eletrônica a noite inteira.