Quebrando os paradigmas políticos

FONTE não se revela. Mas tenho informações confiáveis de que pode acontecer uma aliança no Juruá num ponto fora da curva, entre antigos adversários, na próxima disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, no próximo ano. A aliança deve envolver o apoio do grupo do deputado Nicolau Junior (PP), que apoiaria a candidatura a prefeita da ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB).

Mas, para quem acompanhou a última eleição para a prefeitura daquele município isso não deve ser visto com tanta surpresa. Nicolau foi o artífice da aliança de 11 partidos que elegeu o professor Zequinha (PP) a prefeito de Cruzeiro do Sul. Só que, na eleição estadual, Zequinha ao invés de centrar seu apoio na reeleição do Nicolau a deputado, pulverizou a força da máquina municipal entre vários candidatos, o que colaborou para que Nicolau Junior não fosse o mais votado para a ALEAC no município. Isso criou um hiato político entre ambos.

A Jéssica apareceu em recente pesquisa como a preferida disparada para ser prefeita. Se somar o apoio do deputado Nicolau Junior (PP) a sua candidatura ficará mais forte ainda e difícil de ser batida.

Na política, onde menos se espera uma aliança, é lá que ela acontece. E caminha para acontecer no Juruá.

MOVIMENTOS SENTIDOS

MOVIMENTO de uma aproximação entre o ex-prefeito Vagner Sales – pai da Jéssica Sales – com o governo do Gladson já vinha sendo sentido. Assessores mais próximos do Vagner quando era prefeito, ganharam cargos de confiança no governo. E, a deputada Antônia Sales (MDB) votou para que a liderança do governo ficasse com o governista deputado Tanízio de Sá (MDB).

QUEM CASA COM A VIÚVA…..

O deputado Afonso Fernandes (PL) tem todo o direito de fazer a defesa do governo Gladson, porque é da base governista. Mas escorrega ao querer justificar pontos não conseguidos neste governo, ao que que chama de mazelas do PT. Ora: Afonso foi figura de proa nos 20 anos do PT no poder. O PT se encontra quatro anos fora do poder. E, ganhar um governo, é como casar com a viúva, tem que criar os filhos. Criticar hoje o PT é algo que pelo tempo passado saiu até de moda.

NOTÍCIA CONFIRMADA

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) anunciou ontem o que o BLOG tinha dado em primeira mão, de que o PCdoB entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade na justiça, para derrubar a decisão do plenário da ALEAC, que tirou o direito constitucional dos deputados de votarem para o aumento de cargos de confiança pelo governo do estado. Tende a ganhar a causa.

NÃO ESTÁ EM DISCUSSÃO

O governo tendo folga fiscal e estando fora do limite prudencial pode criar cargos de confiança, isso é legal e não está em discussão. O que se discute na ADIN do PCdoB é que cabe ao parlamento o direito de votar projeto neste sentido. Tirar esse direito é amordaçar a ALEAC.

LUTA ANTIGA

A deputada Maria Antônia (PP), com base eleitoral em Brasiléia, conseguiu após muita luta a implantação de uma unidade do IML no município. E continua lutando para que Epitaciolândia tenha uma Maternidade. As mulheres grávidas residentes em Epitaciolândia têm de ter seus filhos na Maternidade de Brasiléia.

NÃO MUDA

O prefeito Tião Bocalom negou ontem que vá fazer mudanças na composição do seu secretariado. “Time que está ganhando não se mexe”, disse ele.

GANHARIA DE NOVO

TODA pesquisa que vejo sobre Brasiléia, a prefeita Fernanda Hassem aparece muito bem avaliada. Pudesse ser candidata a mais um mandato, por certo deveria ganhar de novo. A sua dificuldade será encontrar um nome que tenha a sua simpatia, carisma e capilaridade para vencer a eleição para a prefeitura de Brasiléia, no próximo ano.

TRÊS PONTOS

A CONQUISTA salarial da Educação deve ser encarada em três pontos: a luta da categoria por melhorias salariais; o esforço dos então deputados como Daniel Zen (PT), Jenilson Leite (PSB), Roberto Duarte (REPUBLICANOS) e Edvaldo Magalhães (PCdoB) encampando a causa: e por último, a sensibilidade que teve o governador Gladson Cameli em dar o aumento, reconhecendo que não há melhor investimento para o futuro do que apostar na Educação.

É PARA COMEMORAR

O DEPUTADO Tanízio de Sá (MDB) tem mesmo que comemorar, teve seis derrotas antes de conseguir se eleger para a ALEAC. Seguiu o ditado: “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”.

MAL ASSESSORADA

A PREFEITA Néia, de Tarauacá, sai de uma confusão administrativa e entra na outra. Sua decisão de fixar diárias numa prefeitura pobre no valor de 1.300 reais, derrubada na justiça, aponta para duas situações: ou não tem assessores competentes ou não tem assessores. Não se erra tanto.

BRINCARAM COM FOGO

NÃO se trata de pais de famílias, de mães, de idosos, os que estão presos em Brasília; são bandidos flagrados destruindo as sedes do Legislativo, Judiciário e Executivo. Não tem outro enquadramento aos vândalos que não seja prisão. Brincaram com o fogo e se queimaram.

FONTE ALTAMENTE CONFIÁVEL

O DEPUTADO Nicolau Junior (PP) foi liberado por quem tem a bola do jogo, para tentar viabilizar uma candidatura ao governo na eleição de 2026.

ASSIM QUE SE FAZ

A ação do sistema de Segurança sufocando as empresas que compravam fios de cobres furtados, lacrando as portas dos infratores, deve dar uma pausa nestes furtos, que só aconteciam porque os larápios tinham para quem vender. Ponto para a polícia. Assim é que se faz.

CONTINUA NO COMANDO

MESMO fora do mandato o ex-deputado federal Flaviano Melo (MDB) não deixou a política, e continua na presidência do Glorioso. Fez da Chácara das Araras, onde reside, o seu bunker.

ESTRATÉGIA POLÍTICA

Ninguém pense que o silencia do Jorge Viana sobre política significa que estará fora do processo no estado. Seu foco é 2026, para disputar o governo, desta feita sem ter que enfrentar o Gladson.

PRIMEIRO ROUND

A briga entre o ex-deputado Antônio Pedro e o deputado Manoel Moraes (PP) para indicar o nome para comandar a OCA de Xapuri, é só o primeiro round. A briga principal será entre ambos na eleição do próximo ano pela prefeitura da cidade.

NÃO É OBRIGAÇÃO, MAS PROMETERAM

O nome já diz: Cadastro de Reserva. Os nomes que o integram só devem ser chamados num caso de desistência de quem se classificou melhor no concurso. Mas a questão é que na campanha o Gladson prometeu contratar todos nesta situação, por isso não se pode nem criticar os que querem ser nomeados.

FRASE MARCANTE

“A fama é um balão vermelho reluzente; quanto maior e belo, mais chance de estourar”. Nick Nolte.