PIB do Brasil cresce 2,9% em 2022

Fevereiro terminou com um volume de chuvas bem acima do esperado para todo o mês. De acordo com o balanço dos dados fornecidos diariamente pela Defesa Civil, no segundo mês do ano o volume de chuvas foi 62,4% maior do que o esperado.

Ao todo, choveu na capital acreana 485,8mm e o previsto para fevereiro era de 299mm. As chuvas foram praticamente diárias durante o mês, o que fez com que a Defesa Civil da capital acreana ficasse em monitoramento constante por conta da possibilidade de uma enchente do Rio Acre, que felizmente não aconteceu.

Na medição desta quarta-feira, 1º de março, o nível do rio na capital acreana é de 7,72m, bem distante da cota de alerta que é de 13,5m em Rio Branco.

Mesmo assim, o mês de março é o que mais preocupa as instituições que fazem parte do plano de contingência, já que é, tradicionalmente, um dos meses mais chuvosos do ano e o que apresenta o maior número de enchentes ao longo dos anos.

O esperado de chuvas para o terceiro mês do ano é de 280mm.

A Defesa Civil segue em monitoramento, já que o nível do rio na capital aumentou nos últimos dias e as informações do interior preocupam. “O nível do rio tem aumentado nos últimos dias em Rio Branco e em Assis Brasil, por exemplo, o rio aumentou mais de 6 metros nos últimos dias e é uma água que vai chegar em Rio Branco. Infelizmente, só vamos poder dizer que estamos livres de uma enchente quando passarmos o mês de março”, analisa Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.

Vale lembrar que foi exatamente no mês de março do ano de 2015 que a capital acreana viveu a maior alagação da história quando o nível do Rio Acre atingiu 18,4m, afetando mais de 70 mil pessoas.