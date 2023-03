Neném, a voz do bom senso!

Nem tudo está perdido. O presidente da Câmara, vereador Raimundo Neném (PSB), impediu um projeto de resolução para reajustar os vencimentos do prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) e dos seus pares em um momento inadequado, principalmente quando o desemprego, a violência e a pobreza campeiam na cidade. Isto, segundo dados oficiais. Recorrendo à voz do bom senso, Neném não colocou a proposta em votação. Para consolo dos edis ávidos por um aumento prometeu consultar o Tribunal de Contas do Estado (TCE) que deverá sepultar a proposta por ser inconstitucional.

Conforme noticiou este ac24horas, as profissionais do sexo autoconcederam um reajuste de 100% em suas atividades, inclusive, regulamentadas em lei. Elas podem? Podem! A diferença é que recebem dinheiro do público que lhe é peculiar, mas não dinheiro público dos contribuintes.

Antigamente se dizia como uma chacota que eram “mulheres de vida fácil”. A bem da verdade, de vida fácil não são . Muitas vieram da pobreza e da miséria, sem trabalho e oportunidades. O presidente do Legislativa Municipal agiu certo. A medida traria mais desgaste para a Câmara, já combalida com tantas viagens para a realização de cursos alvos de duras críticas da população.

“Porque muito amou, seus muitos pecados foram perdoados”. (Jesus, o Filho de Deus)

. No primeiro governo Gladson a violência caiu a níveis impressionantes, porém, o confronto entre organizações criminosas colocou o Acre como o segundo proporcionalmente com o maior número de assassinatos.

. O governo precisa reagir!

. Condições para trabalhar não faltam.

. O governador Gladson investiu muito em Segurança Pública.

. O prefeito Tião Bocalom se prepara para mais uma viagem à Alemanha; alguns assessores vão junto.

. Em algumas gestões do PT as viagens eram para a Itália; aprendendo a agregar valor à produção da extração da madeira.

. O tempo passou e continuamos a vender as pranchas brutas!

. Ou não?!

. O Acre já viveu as eras da seringa de cultivo, do cacau, do guaraná e da pimenta longa…agora é do café e da soja.

. “O preço da arroba de gado despencou, mas o preço da carne nos supermercados não baixa nem com a gota serena”!

. Só da arroba, Macunaíma?!

. “Nãnnn, do bezerro também”!

. Daniel Alves e o Robinho se arrebentaram!

. Não basta ter talento, tem que ter caráter.

. Lugar de estuprador é na cadeia!

. Os tempos mudaram e vão continuar mudando.

. Bom dia!