Elzinha repudia viagem de Bocalom a Alemanha: “a cidade precisa de socorro”

O vereador Francisco Piaba (União Brasil) usou o pequeno expediente da Câmara Municipal de Rio Branco nesta quinta-feira, 2, para denunciar o abandono em uma lavanderia localizada no bairro Cidade Nova, no segundo distrito da capital.

De acordo com o parlamentar, ele esteve buscando melhorias para a Lavanderia Comunitária Maria Barbosa. Piaba contou que esteve reunido com a secretária de Planejamento de Rio Branco, Neiva Tessinari em busca de providencias. “A gestora, ciente dos problemas enfrentados no espaço, criado em 1990, e que é mantido pela Prefeitura, ressaltou que as demandas das mulheres que utilizam a estrutura da lavanderia para atender seus clientes, serão encaminhadas à gestão municipal para que soluções sejam tomadas para resolver a situação”, comentou.

As lavanderias podem a gestão melhorias na estrutura do prédio, novos equipamentos e a contratação de um vigia para cuidar do lugar. “Meu mandato e do Povo e para o Povo!”, declarou.