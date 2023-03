Contrato de R$ 700 mil para maquetes será investigado pelo MP

A homologação em julho do ano passado de um pregão presencial publicado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur) onde o governo deve pagar à uma empresa do interior de São Paulo mais de R$ 700 mil por 10 maquetes de obras entrou na mira do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC). O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico desta quinta-feira, 2.

De acordo com a publicação veiculada pelo ac24horas, são duas maquetes físicas das obras do Complexo Viário da Avenida Ceará, Calçadão Raimundo Escócio, Casa Acreana – Loteamento Irineu Serra, Parque Coração Verde e Orla do Quinze. Cada uma das maquetes varia o preço unitário entre R$ 54,3 mil até 94,5 mil, totalizando R$ 705,4 mil.

O promotor de justiça Romeu Cordeiro Barbosa Filho, destacou que o Pregão Presencial SRP Nº 136/2022, para a elaboração das 10 (dez) maquetes é passível de investigação e, por essa razão, decidiu abrir um procedimento preparatório – que antecede o inquérito civil. “Com o fim de promover diligências investigatórias visando apurar os fatos noticiados”, diz trecho do despacho.