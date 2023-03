Governo anuncia processo seletivo para contratação de peritos para atuar no MEPCT-AC

Ciúmes teria sido a motivação de um assassinato ocorrido na madrugada dessa terça-feira, 28, numa região de difícil acesso no Ramal do Pereirinha, localizado no km 12 da BR-364, sentido Manuel Urbano. A conclusão é do delegado Marcos Franck, da Delegacia Geral de Polícia de Sena Madureira, após ouvir o acusado, preso horas depois de matar o foragido da justiça Antônio da Silva Rodrigues, o “Toinho da Mundica”, de 29 anos.

Depois de passar pela audiência custódia no Fórum Criminal da cidade, Antônio foi beneficiado com o regime aberto em 2022, passando a ser monitorado por tornozeleira. Depois de cometer alguns delitos, danificou o aparelho e passou a morar na zona rural na condição de foragido. Na manhã de ontem (28) foi encontrado morto com um tiro de espingarda no tórax. O cadáver foi removido do local com a ajuda de quadriciclos.

Investigadores da Delegacia Geral de Polícia de Sena Madureira permaneceram no local realizando buscas e depois de algumas horas conseguiram chegar à autoria do delito e prender o acusado ainda em flagrante. “Toinho da Mundica” estaria xavecando a companheira do acusado, que movido por uma crise de ciúmes, o matou com um tiro de espingarda durante emboscada.