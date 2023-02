Tempo será instável com chances de chuvas pontuais nesta terça-feira

O resultado das inscrições do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023 foi divulgado nesta terça-feira (28). Para os inscritos que foram aprovados, as matrículas começam no próximo dia 2 de março. Os candidatos que não foram selecionados poderão se inscrever na lista de espera entre 28 de fevereiro e 8 de março, de acordo com o edital que trata do atual processo seletivo.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação pelo qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

Nesta primeira edição de 2023, o programa ofertou mais de 226 mil vagas em 128 instituições públicas participantes, sendo 63 delas universidades federais. Além disso, o sistema disponibiliza outras vagas remanescentes em 6.402 cursos de graduação para quem realizou a edição de 2022 do Enem e obteve nota acima de zero na prova de redação.

A primeira edição do Sisu 2023 foi encerrada com 1.073.024 inscritos por CPF, superando a edição de 2022.

Acompanhe o cronograma:

Resultado: 28 de fevereiro

Inscrição na lista de espera: 28 de fevereiro a 8 de março

Matrículas: 2 a 8 de março

Convocação da lista de espera: a partir de 13 de março

Acesse o resultado do Sisu 2023 em https://sisualuno.mec.gov.br.