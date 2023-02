Campanha do MPAC arrecada produtos para mulheres em situação de vulnerabilidade

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) lançou uma campanha solidária, visando a arrecadação de produtos para serem doados durante a edição do programa MP na Comunidade em alusão ao mês das mulheres.

Durante a coleta, que ocorre até o dia 14 de março, serão recebidos roupas, sapatos e bolsas, além de brinquedos e fraldas para crianças.

Os interessados em participar da ação, podem levar suas contribuições até as unidades do MPAC, no prédio sede (Procuradoria-Geral para Assuntos Administrativos e Institucionais), no anexo I (Caop Direitos Humanos), no edifício do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (recepção), nas Promotorias Criminais e Promotorias Especializadas (Recepção).

Com o tema “Cidadania para Mulheres”, a próxima edição do MP na Comunidade ocorre no dia 18 de março, no bairro Vila Acre e além da entrega das doações, levará serviços voltados à efetivação dos direitos e empoderamento das mulheres.

“O Ministério Público é defensor dos direitos humanos fundamentais, entre eles, o direito à igualdade de gênero, e essa campanha de arrecadação se destina a promover um dia de lazer e cidadania para as mulheres, notadamente, jogando luzes sobre o problema da violência de gênero, que alcança índices muito preocupantes no estado do Acre”, disse a procuradora-geral para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia.