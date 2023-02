O roubo de fios de cobre ou qualquer material relacionado é o crime mais comum praticado em toda a cidade. A operação Dínamo com cerca de 100 policiais era a resposta que a população esperava há tempos para acabar de uma vez por todas com a prática criminosa. Inúmeras reclamações foram feitas por empresários e populares, mas a polícia não conseguia impedir a ação dos criminosos. Porém, quando os furtos começaram a afetar instituições públicas a situação exigiu providências imediatas. A reação também.

As primeiras evidências colhidas na operação Dínamo apontam que a maior parte dos lucros não ficam com os que roubam os fios de cobre. A maioria dos ladrões são desocupados e desempregados que perambulam pela cidade e usam o dinheiro para manter o vício das drogas – um problema social grave a ser resolvido. O bolo fica quase todo com empresas clandestinas que fazem a receptação. Espera-se que a partir de agora os roubos de fios de cobre diminuam. Quiçá, acabem. Como diz o velho e surrado ditado: “Antes tarde do que nunca”.

“Quanto maior o número de leis, tanto maior o número de ladrões”. (Lao T-sé)

. Na avaliação do presidente da Assembleia, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), a Casa do Povo precisa se preocupar com os grandes e graves problemas que afetam a população acreana.

. Emprego, renda, empreendedorismo, rodovias, ramais, pontes, produção agroindustrial, comércio, educação, segurança e saúde de qualidade…

. Temas a serem abordados e debatidos na Aleac em uma agenda proativa e produtiva.

. Sem, no entanto, relegar a segundo plano o confronto na tribuna, já que a Aleac é uma casa de debates.

. A deputada Michelle Melo (PDT) se encaixou perfeitamente na liderança do governo ao estilo governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), ou seja, aberto à críticas.

. A direita terá que se reinventar no Brasil; o estilo mítico do ex-presidente Bolsonaro não se enquadra no futuro próximo.

. Diga, Macunaíma! Resmungando por quê?

. “O lema do Bolsonaro era Deus, pátria e família, certo”?!

. Sim, claro e de milhões de brasileiros…

. “Pois é, só que ele vive agora no estrangeiro, não vai mais à igreja e vive longe da família”.

. Deixe-o lamber as feridas feitas pela Carla Zambelli que se aliou ao Xandão, cuide de sua vida!

. “Queria propor uma emenda à Constituição do Acre…”

. Vixe, para quê?!

. “Para o Gladson ficar um terceiro mandato…ele é um cara tão legal, viste o que ele fez na educação”?

. Rsrsrsrsrsrsrsrsr… não pode, é inconstitucional!

. “Que pena”!

. Macunaíma tem cada uma que parece duas!

. Bom dia!