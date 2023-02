Morte e tentativas de homicídios aterrorizam Cruzeiro do Sul

Ex-presidiário executado dentro de casa, dupla tentativa de homicídio, dois primos desaparecidos, dois homens trancados em casa e atacados com fogo. Esse é o cenário da guerra entre as facções, reiniciada em Cruzeiro do Sul e que ganhou força no pós-Carnaval.

Na noite de domingo, 26, dois homens que estavam em uma motocicleta invadiram uma residência e tentaram matar duas pessoas no Bairro Cruzeirão. Os atiradores dispararam contra as vítimas, de 28 e 30 anos, que não tiveram os nomes divulgados. Uma das vítimas saiu correndo e entrou na residência vizinha. Os atiradores invadiram o local e alvejaram de raspão o dono da casa, que não tinha participação no fato. Ele foi socorrido e levado para o Hospital do Juruá em estado estável.

No sábado à noite, 25, dois homens, Carlos Eduardo Santos Pedrosa e Ian Oliveira Rocha, foram a uma casa no Bairro Santa Teresinha achando que participariam de uma festa com drogas e mulheres, mas caíram em uma emboscada e foram trancados dentro da residência, que foi incendiada com o uso de gasolina. Os dois tiveram partes dos corpos queimados e só conseguiram sair do local pelo telhado depois que a caixa d’água caiu com o fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve incêndio criminoso, “pois havia um ardor forte de combustível do tipo gasolina, isqueiro no chão, porta do banheiro com fechadura danificada e sinais de arrombamento”.

Carlos passou por uma cirurgia e está em estado grave no Hospital do Juruá e Ian, que tem passagens pela Polícia, prestou esclarecimentos ao delegado Távora nesta segunda-feira, 27. “Ele disse que não conhece o homem que o convidou para a festa por meio do Facebook e que não tem ligação com facções. Não sabe porque tentaram lhe matar”, contou o delegado.

O ex-presidiário Erladio Rebouças, conhecido por Curicão, 27 anos, foi executado com 6 tiros na noite desse sábado, 25, dentro da própria residência, no Bairro do Colégio. Ele foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo, atirou na vítima e em seguida a dupla fugiu.

Os primos José Maria Costa de Souza, 30 anos, morador do bairro do Remanso, e Hélio Sandro Santos da Silva, de 19 anos, primo de José Maria, e morador da comunidade Liberdade, na BR-364, estão desaparecidos desde a última sexta-feira. A família tem informações de que um deles já teria sido executado.

Em nenhum dos casos houve prisão e a Polícia Civil investiga os crimes. O delegado Távora diz que ainda não é possível afirmar que todos os casos apontam para a guerra entre facções criminosas por território. “Realmente houve uma intensificação de sexta para cá envolvendo pessoas relacionadas com o crime. Mas ainda não temos dados para embasar tal afirmativa, da guerra entre facções”, concluiu.