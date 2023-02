Mais de 50 pessoas morrem em naufrágio na Itália

O filho do vereador Arnaldo Barros (Podemos), Johny Woster dos Santos Barros, nomeado em janeiro na secretaria de gestão administrativa da prefeitura de Rio Branco pelo prefeito Tião Bocalom, faltou ao serviço nesta quinta-feira, 23, após seis dias de folga – em decorrência do feriado do carnaval.

Segundo informações apuradas pelo ac24horas, Woster foi flagrado nas suas redes sociais curtindo a folga do “feriadão” nas águas do chamado buraco Azul em Jericoacoara, no Ceará – nordeste do país.

No entanto, o excesso de “curtição” acabou levando o secretário da pasta, Jhonatan Santiago, a aplicar a falta administrativa e o desconto do dia respectivo em sua remuneração que ultrapassa os R$ 6 mil. “Eu pedi para verificar a falta e já comuniquei a Casa Civil para as devidas providências. A falta é aplicada a todo gestor público, tanto em órgãos públicos como privados”, comentou.

Santiago destacou ainda que caso o servidor não compareça ao posto de trabalho na sexta-feira, 24, ele deverá pegar falta por três dias consecutivos – com base no que determina a lei. “Ele pega falta de sexta, sábado e domingo e desconta no salário”, garantiu.

O outro lado

A reportagem do ac24horas não conseguiu contato com o filho do vereador, Woster Barros, para dar explicações sobre o ocorrido que resultou no não comparecimento ao serviço. O pastor Arnaldo Barros e sua assessoria também foram procurados, mas, não quiseram se manifestar sobre o assunto. O espaço segue aberto para esclarecimentos.