Divórcios cresceram 32% em meio à pandemia da Covid no Acre

Uma bebedeira entre dois irmãos quase terminou em morte na tarde desta sexta-feira, dia 24. Wiliam Souza, de 24 anos, foi ferido a facadas e agredido em uma residência situada no km 18, no ramal do Polo, região da Transacreana, zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações de familiares, Wiliam estava participando de uma bebedeira com seu irmão quando ambos se desentenderam e iniciaram uma luta corporal. O irmão agrediu com chutes e soco Wiliam e em seguida pegou uma faca e deferiu vários golpes que atingiram a vítima na região da cabeça, ombro e no olho. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

A ambulância do serviço de atendimento móvel de urgência (Samu) foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Wiliam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características do agressor e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.