Polícia Civil prende casal envolvido em furtos de quadriciclo e reboques em Rio Branco

O escrivão de Polícia Rafael Diniz, que faz oposição à atual diretoria, e o agente de Polícia Fábio Silva, que conta com o apoio da atual diretoria, concorrem no próximo mês de abril a eleição que vai eleger o novo presidente do Sindicato da Polícia Civil do Acre (SINPOL) para os próximos quatro anos. Cerca de 954 policiais ativos e aposentados estão aptos a votar.

Agente de Segurança há 14 anos, o Escrivão de Polícia Rafael Diniz é o candidato da oposição. Como principais bandeiras de campanha, quer lutar pelos aposentados, implantar um melhor atendimento à saúde do policial.

Se eleito, Rafael Diniz promete um entidade mais próxima dos policiais civis de todo o Estado, trazendo inovação no modo de fazer sindicato, tentando profissionalizar a entidade, trazendo alternativas viáveis a todos, buscar parcerias públicas e privadas na área de saúde, assistência social lazer. “A valorização da Polícia Civil é fundamental. As questões salariais, tanto dos aposentados quanto servidores da ativa, estão entre as prioridades”, disse.

Candidato da situação

Com o tema Categoria Unida, Sindicato Forte, o Agente de Polícia entra na disputa pela presidência do SINPOL com certo favoritismo, já que conta com o apoio da atual diretoria, da qual é vice-presidente. Sindicalista experiente, promete um sindicato forte mais independente que nunca. “Quero uma Policia Civil forte e valorizada de fato”, comentou.

Além dos projetos em andamento da atual diretoria, Fábio Silva promete lutar pela tão sonhada reposição salarial, já que existe uma defasagem de algo em torno de 20% nos últimos anos. “Não confundir com aumento de salários. Esse dinheiro é nosso, o governo nos tirou e vai ter que repor”, comentou, afirmando que vai dedicar uma atenção especial aos policiais do interior.