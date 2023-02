Inscrições para o Sisu terminam nesta sexta-feira, informa Ministério da Educação

Crédito da foto: Manoel Façanha

O Acre está fora da Copa do Brasil. Após o São Francisco ser eliminado ao empatar com o Ypiranga, do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, 23, foi a vez do Humaitá, atual campeão acreano, ser eliminado ao perder por 3 a 0 para o Coritiba.

Logo aos nove minutos do primeiro tempo, Alef Manga cobrou pênalti e abriu o placar para o time paranaense. Kaio César em falha do goleiro Babau ampliou para o Coritiba.

No segundo tempo, Robson fez o terceiro e decretou a eliminação do Tourão de Porto Acre.

A partida disputada no estádio Florestão foi transmitida ao vivo pelo canal SporTV e as condições do gramado foram bastante criticadas.

Ocorre que com a interdição do estádio Arena da Floresta, o Florestão é o único estádio com condições de receber jogos do futebol acreano. o meio campo Psika fez um desabafo em rede nacional e criticou o governo do Acre pela falta de apoio ao esporte.

“Enaltecer a Federação de Futebol do Acre, o presidente Antônio Aquino Lopes, que querendo ou não, se não tivesse esse campo, a gente ia jogar onde? Poder público, governador, escuta governador, nós estamos em rede nacional, olha para o futebol. Político, olha para o futebol do Acre, nós somos atletas, somos pai de família também porra, disse o atleta.

