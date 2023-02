Governo do Acre começa a pagar servidores do Estado nesta sexta

O presidiário foragido da justiça do Acre Mateus Barbosa da Silva, de 25 anos, que durante vários dias brincou de “gato e rato” com a polícia acreana, chegando até a trocar tiros com militares, ficou conhecido como “Lázaro do Acre”. O nome faz referência a Lázaro Barbosa de Sousa, um criminoso brasileiro que ganhou notoriedade em junho de 2021, após matar quatro pessoas de uma mesma família que residiam em uma chácara localizado no Incra 9, bairro da região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal

A última notícia é de que o acreano já estaria dando trabalho à polícia de Porto Velho, no Estado de Rondônia, para onde teria fugido depois de trabalhar numa fazenda com nome falso.

Mateus Barbosa, que cumpria pena no presídio Francisco d’Oliveira Conde, fugiu na madrugada do dia 26 de dezembro de 2022 na companhia dos colegas de cela Máximo Feijó de Souza, Pablo Ferreira da Silva, Henrique Nunes do Nascimento Araújo e Wellington dos Santos Figueiredo. Cinco dias depois começou a praticar crimes e a ser procurado pela polícia.

Na noite do dia 11 de janeiro estava em companhia de um cúmplice quando tentou invadir o Rancho Lua Nova, na região do Bujari, e foi recebido a tiros. No dia seguinte, assaltou um morador da Estrada do Barro Velho e passou a implantar terror entre habitantes da área. Grupamentos especializados da Polícia Militar fecharam o cerco em uma vasta área de mata onde ele estaria escondido. Depois de 12 dias, Mateus Barbosa fugiu e nunca mais foi visto pela polícia ou moradores.

Policiais civis que estavam nas investigações apuraram que o foragido teria sido recrutado para trabalhar numa fazenda na Ponta do Abunã, de onde foi para Porto Velho onde continua com sua vida de crimes. A informação foi confirmada por investigadores da Polícia Civil, no entanto, a alta cúpula diz desconhecer o paradeiro do “Lázaro do Acre”.