Garota indígena desaparece na 2ª noite de carnaval em Rio Branco

FOTOS SÉRGIO VALE

O desfile dos blocos que marca o encerramento do carnaval 2023 começou com o grupo 6 É Demais, do bairro Seis de Agosto, na noite desta terça-feira, 21, na avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco. A duração da apresentação deverá ser de 40 minutos.

O bloco vai em busca do sexto título do concurso de desfiles do carnaval de Rio Branco e aposta na nostalgia e na homenagem às pessoas queridas que partiram em decorrência da pandemia da Covid-19 no início de 2020.

A letra e a música são de Dida Oliveira, que também será intérprete, junto a Deley, Edilberto e Celhão. O enredo deste ano é sobre a saudade. Um dos representantes, Cleisson Moura, 25 anos, disse que o samba traz uma letra marcante que deverá levar ao título de 2023. “Vai ser emocionante e teremos mais de 200 pessoas trabalhando nas ruas”, comentou.

O desfile dos blocos disputam o prêmio de R$ 6 mil e o título de campeão do Carnaval da Família 2023.