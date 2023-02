Criminosos invadem casa e atiram em homem no interior do Acre

O jovem John Alisson Félix da Silva, de 21 anos, foi agredido a golpes de ripa em via pública na tarde desta quarta-feira, 22, na rua Raimundo Farias, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, John estaria cortando o cabelo e quando saiu da barbearia foi abordado por criminosos que posse de ripas o agrediram na região da cabeça e do corpo. Mesmo ferido, John conseguiu correr e pedir ajuda na casa de um desconhecido. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

Os Paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam John ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Segundo o Técnico de Enfermagem do SAMU, o paciente sofreu um cortes na cabeça e no corpo.

A Polícia Militar compareceu no local do crime, colheu as características dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

A Polícia Civil investigará o caso.