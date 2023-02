Carnaval de Cruzeiro do Sul teve 8 prisões

O município de Cruzeiro do Sul está em estado de alerta para a dengue. O Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti —LIRAa, que aponta a quantidade de imóveis com a presença de recipientes com larvas de mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika , está de 4.5% no município. O considerado satisfatório é o LIRAa com menos de 1% de infestação predial.

“Esses mais de 4% significa que temos uma alta densidade demográfica do mosquito nas casas de Cruzeiro do Sul e por isso estamos em Estado de Alerta para a dengue no município, o que requer a atenção e cuidado de todos “, revela o coordenador Entomológico da secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul, Leonisio Messias Mendonça.

Os bairros com maior presença do mosquito são Aeroporto Velho, Formoso, Cohab, João Alves e Cruzeirinho.

“Estamos eliminando e tratando criadouros do mosquito com pastilhas. Mas precisamos que a população mantenha os quintais limpos e recipientes tampados “, solicita Leonisio afirmando que este ano, nenhum caso de dengue hemorrágica foi registrado em Cruzeiro do Sul.

O técnico destaca que a partir das informações sobre os doentes, repassadas pela Vigilância Epidemiológica, a coordenação de Entomologia faz borrifações nas áreas com maior presença do mosquito. Por isso, é importante as pessoas buscarem o serviço de saúde em caso de sintomas, o que, em caso positivo, é feita a notificação e as medidas são tomadas, como as borrifações.