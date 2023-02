Vídeo: segunda noite de carnaval é marcada pela chuva e poucas pessoas na Arena da Floresta

Até muito tempo depois das 19h do último sábado, 18, quase nenhum folião havia chegado para a segunda noite do Carnaval da Família, no estacionamento da Arena da Floresta.

Nem a presença do governador Gladson Cameli e do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom fez com o que o público saísse de casa para curtir a festa.

Com o tempo chuvoso, o videomaker do ac24horas, Kennedy Santos nos mostra como foi o evento carnavalesco, que começou tímido de pessoas e seguiu assim até o final.

“Desde que começou a chover eu já fiquei preocupada e agora está triste, já deu uma fugida da minha expectativa, mas ainda tem uma esperança, nesses três dias de festa que ainda falta”, disse um dos comerciantes no local.

Cameli apostou na mudança de tempo e convidou os acreanos para participarem do evento, destacando que a festa foi criada especialmente para todos.

“Eu quero convidar as pessoas para aproveitarem toda essa estrutura que a gente montou aqui em parceria com a prefeitura, para todos acreanos e irmãos que estão aqui, podem virem que tem segurança”, comentou.

Veja como foi o segundo dia do carnaval na capital.

Assista o vídeo: