Rio Acre amanhece com marca de 10,48 metros neste domingo

O segundo dia do Carnaval da Família, no estacionamento da Arena da Floresta, neste sábado, 18, segue sem ocorrências e é considerado tranquilo para a Polícia Militar do Acre (PMAC), assim como no primeiro dia.

“Com as chuvas que ocorrem durante a noite e a pouca movimentação no local, a espera é que a noite seja apenas de folia e diversão. Estamos com a segurança completa aqui para a garantia de todas as famílias”, disse o subtenente da PM/AC, Edilson.

Segundo o agente, na última sexta-feira, 17, início da festa popular, aconteceu apenas um princípio de confusão entre alguns foliões, mas a situação foi contida.

Para o bombeiro Weverton da Silva, será mais uma noite segura, com probabilidade de 0 casos emergenciais. “Até agora não teve nada, o público vai ser menor hoje, mas estamos prontos pra atuar em qualquer caso de emergência”.

No Posto Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a enfermeira Nercila Fernandes afirma que tudo segue calmo. O local está preparado para qualquer ocorrência, com a disponibilidade de médicos, profissionais da enfermagem e materiais para atendimentos graves ou simples.