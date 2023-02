Polícia Militar diz que Carnaval de Cruzeiro do Sul é tranquilo

A Diocese de Cruzeiro do Sul iniciou neste sábado, 18, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, o 28° Rebanhão de Carnaval, que prossegue até terça-feira,21. O evento é realizado pelos Grupos de Oração e de Renovação Carismática.

A programação começou às 19 horas com um terço, seguido de Missa e o em seguida houve o Adorasom no Centro de Treinamento, ao lado da igreja.

No domingo, 19, no Centro de Treinamento haverá oração e as pregações “Desperta! Em Jesus, Deus te escolheu”, “Em Jesus Cristo, pelo seu sangue temos a redenção, a remissão dos pecados”, “Escolhidos em Jesus Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos”, “Fostes selados com o Espírito Santo, que fora prometido.” As 19h30 haverá a Santa missa e as 21h00, Barzinho Cristão na área externa do Centro de Treinamento.

Já na segunda-feira, 20, às 19h00 será rezado o Santo Terço, em sequência a Noite Vocacional Carismática, Pregação: “Crede no Evangelho, a Palavra da Verdade para a vossa salvação”. A noite contará ainda com a escolha do Miss & Mister Rebanhão.

No último dia, terça-feira, 21, a programação começa às 17h30 com Louvor e oração, depois vem a

Pregação: “Com Maria, erguei um hino de louvor a Deus” e a Missa de encerramento. As 20h40 havera apresentação do Bloco de Carnaval com Cristo.

Missas de quarta-feira de cinzas

Na quarta-feira de cinzas, 22, na Catedral Nossa Senhora da Glória haverá missa às 19:30, mesmo horário da celebração da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Na Paróquia do Rosário, a celebração será às 19 horas.