Chuvas alagam pontos em Jordão, mas defesa Civil informa que situação não é preocupante

A obra de construção da ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira, está com 40% de execução e deve ser concluída em setembro deste ano, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

Com investimento de R$ 36 milhões, a estrutura principal terá 200 metros e uma extensão total de 232 metros com as rampas de acesso.

A ponte, que ligará o Centro ao Segundo Distrito do município, já teve a etapa de infraestrutura e mesoestrutura concluídas.

De acordo com a engenheira responsável pela Regional do Purus, Thalia Gomes, a construção está em fase de superestrutura, em que estão sendo fabricadas as vigas longarinas pré-moldadas (estrutura longa na qual será apoiado o tabuleiro da ponte).

“Atingimos 40% de execução na obra da ponte do Segundo Distrito. E hoje, do total de 20 vigas, seis vigas foram fabricadas, e em breve devem ser içadas e concretadas no tabuleiro da ponte”, afirmou.