Motorista capota veículo na BR-364, próximo ao Pinicão do Universitário

Um motorista não identificado pela Polícia ficou ferido após colidir contra um poste de energia e capotar o seu veículo modelo Fox, de cor prata, de placa QTN-1949, na BR-364, ao lado do antigo “pinicão”, na estrada do Conjunto Universitário, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista trafegava no carro no sentido bairro-centro quando ao fazer a rotatória que dar acesso ao Conjunto Universitário, perdeu o controle da direção, colidiu contra o poste de energia e capotou. Com o impacto, o poste quebrou ao meio.

O motorista após o acidente ainda conseguiu sair do veículo. Populares ao verem o homem ferido no supercílio e meio atordoado acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas ele não aguardou no local e saiu caminhando na BR-364. Quando o motorista chegou nas proximidades da Universidade Federal do Acre, os Paramédicos desceram da ambulância para prestar o socorro, mas o motorista recusou o atendimento.

No local do acidente a reportagem do ac24horas encontrou uma garrafa de cerveja em cima da grama que foi arremessado para fora do veículo após o capotamento. Populares chegaram a informar que o motorista estava supostamente embriagado.

Familiares do motorista compareceram ao local do acidente e informaram que ele vinha de sua fazenda e que toma remédios controlado.

Um guincho foi acionado e removeu o veículo até a casa do proprietário. A Polícia Rodoviária Federal não conseguiu encontrar o motorista que fugiu do local.